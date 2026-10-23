Emigration irrégulière : 378 candidats interpellés à la compagnie de Gendarmerie de Fatick. ‎

‎Les unités de la compagnie de Gendarmerie de Fatick ont mené trois opérations les 20, 21 et 22 octobre 2026 dans leurs circonscriptions. Celles-ci ont permis l’interpellation de trois cent soixante-dix-huit (378) candidats à l’émigration irrégulière et la saisie d’un important lot de matériel.

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Selon une note de la Gendarmerie nationale, ‎après une première interpellation de quarante-sept (47) personnes entre le 20 et le 21 octobre par les éléments de la brigade de proximité de Niodior renforcés par un binôme de l'escadrille de drones d'appui de la Gendarmerie, une autre opération s’est déroulée le 22 octobre 2026, vers 16 h 30, au niveau du bolong de l’Iranne, dans l’île de Bassoul.



En effet, les éléments de la brigade territoriale de Fimela, renforcés par le détachement de la Section Environnement et l’Escadron de Surveillance et d'intervention de Fatick, ont interpellé deux cent huit (208)candidats à l'émigration irrégulière. Cette intervention a également permis la saisie de trois pirogues, de trois moteurs hors-bord et de cinq mille huit-cent (5 800) litres de carburant.

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‎Poursuivant la surveillance, la brigade territoriale de Foundiougne a ensuite été alertée par le commandant de l’Aire marine protégée de Gandoul à la suite de l’interception d’une pirogue par ses éléments. Vingt et un (21) candidats à l’émigration se trouvaient à bord.

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Toujours selon la Gendarmerie, ‎une patrouille fluviale, composée d’éléments de la brigade territoriale de Foundiougne et du détachement de la Marine nationale basé à Djirnda, a alors été engagée. Elle a permis de découvrir cent deux (102) autres candidats abandonnés sur une île au large de Bassoul, manifestement dans l’attente d’un embarquement.

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‎Au terme des trois opérations, le bilan global fait état de trois cent soixante-dix-huit (378) personnes interpellées. Le matériel saisi comprend notamment une grande pirogue de vingt-trois (23) mètres, une petite pirogue, cinq (05) Charrettes, des moteurs hors-bord de différentes puissances, une motopompe ainsi que du carburant répartis entre des bidons et des fûts, indique la meme source.

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‎Les forces engagées ont également découvert une importante quantité de provisions et divers équipements.

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Les investigations se poursuivent.