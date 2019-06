Emmanuel Amunike, sélectionneur Tanzanie: « Aliou Cissé est un frère »

Ancien joueur du FC Barcelone et international nigérian, Emmanuel Amunike dirige aujourd’hui la sélection tanzanienne qu’il a réussi à qualifier pour la deuxième fois de son histoire à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).



Dans le groupe C, la Tanzanie fera sa première sortie dimanche face au Sénégal. En conférence de presse, le technicien nigérian a rappelé les liens de fraternité avec son collègue sénégalais. «Aliou Cissé est un frère, c'est un joueur qui a beaucoup fait pour le football africain, il continue en tant qu’entraîneur de faire la fierté de l'Afrique », a-t-il déclaré.