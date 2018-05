En direct - 52 morts et plus de 1200 blessés à Gaza...Le massacre se poursuit

Retweeted CNN Breaking News (@cnnbrk):



Toll rises to at least 52 people killed during clashes along the border fence between Israel and Gaza, Palestinian officials say. Follow live updates https://t.co/BTX4caKMK2 pic.twitter.com/6Tie25XKUZ — Quetzal Ochoa (@Q7Angels) 14 mai 2018

If you play a legalistic argument card here is mine in return https://t.co/3pZ5eVms6h — (((Margie))) (@MargieInTelAviv) 14 mai 2018

Dozens killed in Gaza as US Embassy opens in Jerusalem https://t.co/VnLM73Vh8W - Israelis have turned into murderous thugs thanks to trump and netanyahu. They live high off of US tax dollars while murdering people at the same time. I say we stop funding Israeli wars. — El Caganer (@dgelcaganer10h) 14 mai 2018

ISRAEL: A Gaza, les femmes en première ligne https://t.co/KNcgkjGvRx — JMD Live (@jmdlive) 14 mai 2018

#Gaza MoH in a desperate call for help from the international community after the health system in #Gaza in overwhelmed with almost 2,000 wounded just today, over 918 of them injured by Israeli live ammo pic.twitter.com/Nu5nWzkiFB — Asaf Ronel (@AsafRonel) 14 mai 2018

La journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de 2014 à Gaza https://t.co/OR9AwXgC2G — Middle East Eye Fr (@MiddleEastEyeFr) 14 mai 2018

RT CBCAlerts: Watch live: Ceremony to open US embassy in Jerusalem underway as Palestinian protest at Gaza border grows; death toll now at 37, health authorities say. https://t.co/v1Q6rKrZnt — Munaf Mughal (@iMughalMunaf) 14 mai 2018

Israeli forces kill 28 in Gaza protests as anger mounts over U.S. Embassy

The health officials said 900 Palestinians were wounded, about 450 of them by live bullets.https://t.co/3xdYDjO1Xl pic.twitter.com/GRjE6DzmGW — StockScout1 (@StockScout1) 14 mai 2018

At least 37 Palestinians have been killed in #Gaza and close to 1700 others wounded as the Israeli army fired live ammunition and teargas and firebombs at unarmed Palestinians in the besieged Gaza Strip protesting the siege and moving #US embassy to #Jerusalem.#GreatReturnMarch pic.twitter.com/gOMcWkK7n6 — CIR_Palestine (@CIR_Palestine) 14 mai 2018

Ahead of the opening of the new U.S. Embassy in Jerusalem, there have been deadly protests on Israel's border with the Gaza Strip. The protests have turned deadly and the death toll is climbing quickly. https://t.co/7iAn7xc4wc pic.twitter.com/EW1swzsXs0 — CBS News (@CBSNews) 14 mai 2018

L’armée parle à présent de 35000 participants en 12 lieux, et plus cinq comme au cours des premières semaines. #Gaza — Piotr Smolar (@piosmo) 14 mai 2018

Live from the field where Israeli drones are spraying thousands of unarmed protesters, journalists, and international organizations’ teams with teargas. #Gaza #GreatReturnMarch #مليونية_العودة pic.twitter.com/kpoLSY4bqg — Maha Hussaini (@MahaGaza) 14 mai 2018

Péage s'élève à au moins 52 personnes tuées lors d'affrontements le long de la frontière entre Israël et Gaza.Si vous jouez une carte d'argument légaliste ici est le mien en retour.Le bilan passe à 52 morts et 1200 blessés, selon l'envoyé spécial de France24 à Gaza... Des douzaines tués à Gaza pendant que l'ambassade des Etats-Unis ouvre à Jérusalem.ISRAEL: A Gaza, les femmes en première ligneLe Directeur adjoint de la rédaction de L'Express, Eric Mettout annonce 41 mort sur son compte Twitter...C'est une véritable carnageL'ambassade des États-Unis, un cadeau empoisonné pour l'État hébreu?Submergé avec près de 2.000 blessés aujourd'hui, plus de 918 d'entre eux blessés par des munitions israéliennes.La journée la plus meurtrière du conflit Israélo-palestinien depuis la guerre de 2014 à GazaCérémonie d'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem en cours de protestation palestinienne à la frontière de Gaza croît; le péage de mort maintenant à 37.Des dizaines de milliers de gens se sont rassemblés à la frontière de la bande de Gaza le lundi, quelques-uns d'entre eux approchant de la frontière israélienne.Des dizaines de milliers de gens se sont rassemblés à la frontière de la bande de Gaza le lundi, quelques-uns d'entre eux approchant de la frontière israélienneAu moins 37 Palestiniens ont été tués dans Gaza et près de 1700 autres blessés alors que l'armée israélienne a tiré des munitions réelles et des lacrymogènes et des des bombes incendiaires à des Palestiniens non armés dans la bande de Gaza assiégée protestant contre le siège et le déménagement de US l'ambassade Jerusalem.La journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de 2014 à Gaza trente sept Palestiniens ont été tués lundi dans la bande de Gaza par des soldats israéliens près de la frontière, où des dizaines de milliers de personnes manifestent contre le transfert à Jérusalem de l’ambassade américaine en Israël, selon le dernier bilan en date.Les drones israéliens pulvérisent des milliers de manifestants non armés, des journalistes et des équipes d'organisations internationales avec lacrymogènes.