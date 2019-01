[En direct] Election de Félix Tshisekedi en RDC: les résultats déjà contestés, de violents incendies dans la province font deux morts et plusieurs blessés L’attente a pris fin en République démocratique du Congo (RDC). Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de l’élection présidentielle du 30 décembre 2018 par la Commission électorale. Il s’impose devant l’autre opposant Martin Fayulu et le candidat du pouvoir, Emmanuel Shadary.

Martin Fayulu dénonce ses résultats et évoque un « hold-up » électoral

■ La France met en doute le résultat de cette élection



11h35 : Martin Fayulu nie toute rencontre avec le président sortant, Joseph Kabila.

11h25 : Bienvenu Matumo, représentant de la Lucha : « Nous en tant que mouvement citoyen, nous allons nous en tenir à la réalité que va donner la Cenco ».

11h20 : Alain-Joseph Lomandja, analyste électoral indépendant, « note que le rejet du candidat du pouvoir à la présidentielle ne se traduit pas dans ceux des provinciales ».

11h15 : Selon Kodjo Dukuma, le FCC est surpris du score de Shadary, mais prend note du résultat.

11h10 : Pour Toto Mabiku, conseiller de Félix Tshisekedi, le résultat de son candidat est inférieur de leurs projections, mais la plateforme politique accepte quand même les résultats de la Céni.

11h00 : Début d’une édition spéciale sur l’antenne de RFI avec Martin Fayulu, candidat malheureux de Lamuka, Toto Mabiku, conseiller de Félix Tshisekedi, Kodjo Ndukuma, porte-parole du FCC, Bienvenu Matumo, représentant de la Lucha et Alain-Joseph Lomandja, analyste électoral indépendant.

10h30 : De violents incidents ont éclaté à Kikwit dans la province du Kwilu lors de manifestations contre l’élection de Félix Tshisekedi. La police tire pour disperser la foule. Au moins deux morts et plusieurs blessés ont été rapportés. Des jeunes partisans de Martin Fayulu ont vandalisé trois postes de police.

10h20 : Toujours à RFI, Lambert Mende dit prendre note des résultats et se dit surpris par le chiffre d’Emmanuel Shadary. Il dit aussi ne pas savoir si le FCC déposera un recours.

10h10 : A Kinshasa, au-delà des scènes de liesse à Limete, fief de l’UDPS, quelques incidents sont signalés dans la commune de Tshangu, près de l’aéroport, entre des jeunes qui seraient des partisans de candidats rivaux. Quelques barricades signalées cette nuit aussi à Nsele et Ndjili.

10h00 : La Cenco annonce un point presse pour 11h30 TU, 12h30 à Kinshasa. La Conférence prépare aussi un briefing pour le Conseil de sécurité de l’ONU qui doit se réunir ce vendredi.

09h30 : Si les résultats de cette élection étaient confirmés par la Cour constitutionnelle, ce serait la première alternance démocratique du pays depuis l’indépendance.

09h10 : A Mbuji-Mayi, des combattants de l'UDPS ont tenté de pénétrer la résidence officielle du gouverneur. Ils disent vouloir lui régler son compte à Ngoyi Kasanji pour avoir pris position contre Félix Tshisekedi pendant la campagne, dit le cabinet du gouverneur. A 8 heures des militants, se trouvaient toujours à l'extérieur de la résidence. Empêchant ceux qui sont à l'intérieur de sortir.

09h00 : Le porte-parole du candidat du pouvoir, Lambert Mende répond aux propos du ministre français Le Drian concernant ses doutes sur les résultats de l’élection. « Quel que soit ce qui pourra sortir des délibérations de la Cour constitutionnelle que les uns et les autres vont pouvoir saisir, je réprouve totalement le fait qu’un dignitaire étranger se permette de tels propos. C’est un cas type d’interférence que nous récusons formellement au niveau du Front commun pour le Congo, même si cela aurait pu être fait en notre faveur. Nous n’acceptons pas d’interférence extérieure. Nous n’avons pas fait des sacrifices pour financer ces élections tous seuls pour pouvoir les supporter. Je pense que c’est très présomptueux de sa part. Le Congo ne fait pas partie de la France ».

08h55 : Des protestations dans certains quartiers de Kisangani ce matin dans la province du Tshopo, dans l'est de la RDC. Des barricades ont été érigées et des jeunes manifestent contre la victoire de Félix Tshisekedi. Le parti de Jean-Pierre Bemba, le MLC, parle de tirs entendus et de deux blessés.

08h50 : Selon un évêque, une déclaration conjointe des missions de la Cenco, de l’Eglise du Christ au Congo et de la Symocel est attendue dans la journée sur la proclamation des résultats. Sur les résultats eux-mêmes, cette source dit qu’ils attendront la proclamation des législatives nationales, et que cela demande une décision du comité exécutif de la Cenco avant de communiquer.

08h45 : Vital Kamerhe s’est engagé à la réouverture de l’antenne de RFI en RDC, à libération des prisonniers dont Eugène Diomi Ndongala ou encore au retour des exilés dont Moïse Katumbi. Par contre, sur éventuelles poursuites contre Joseph Kabila, il prône la réconciliation.

08h30 : Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, appelle aussi à « s'abstenir de toute violence ».

08h10 : Selon nos informations, il y a eu des réunions de conciliation entre les experts de la Cenco et ceux de Cach. Lors de l’édition spéciale sur RFI, le directeur de campagne de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, assurait que la Conférence épiscopale avait reconnu la validité présentée par sa centrale électorale. Toujours selon nos informations, les experts de la Cenco auraient plutôt relevé que Cach avait compilé les résultats sans tenir compte de cinq provinces où Martin Fayulu était largement vainqueur. Reste à savoir ce que vont dire les évêques et surtout comment vont-ils le dire.

08h00 : La semaine dernière, après l'annonce du report des résultats de la présidentielle, la Conférence épiscopale avait dit ouvertement qu'elle avait le nom du président élu et qu'elle attendait que la Céni proclame les vrais résultats de cette présidentielle. L'Eglise catholique a la plus grosse mission d'observation électorale du pays, elle est la mieux financée, la mieux formée et équipée. Ces propos avaient provoqué la colère du président Joseph Kabila, colère également du FCC sa plateforme électorale ainsi que celle de la Commission et même des critiques acerbes de membres de la coalition Cach qui soutient le président Félix Tshisekedi. Selon plusieurs sources diplomatiques, les évêques donnaient Martin Fayulu très largement gagnant de cette présidentielle. La Cenco disait, en plus de son échantillon représentatif, avoir compilé plus de 50 000 bureaux de vote sur les 70 000.

07h45 : L'ONU dit prendre note de ces résultats.

07h30 : Pas de contestation des résultats du côté du FCC, la coalition au pouvoir qui soutient Emmanuel Ramazani Shadari. « Nous allons nous y soumettre », affirme Chawlé Munkutu Adam, le secrétaire national du PPRD. Ce responsable insiste sur la volonté de respecter la Constitution. Et il mise plutôt sur les résultats des législatives. « Nous espérons avoir l'Assemblée nationale », annonce -t-il avec un ton serein.

07h05 : Félix Thisekedi, une victoire dans l'ombre du père. C'est le portrait du futur président congolais que vous propose RFI.

06h50 : Vital Kamerhe revient sur la coupure de RFI en RDC qu’il condamne une nouvelle fois.

06h46 : Vital Kamerhe sur l’antenne de RFI estime que la question de la primature n’est pas à l’ordre du jour.

06h45 : Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, déclare que les résultats annoncés de la présidentielle en RDC ne semblent « pas conformes aux résultats que l’on a pu constater ici ou là ». « Les élections se sont déroulées à peu près dans le calme, ce qui est une bonne chose, mais il semble bien que les résultats proclamés –Félix Tshisekedi déclaré vainqueur- ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là, parce que la Conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications et a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Je pense qu’il faut d’abord qu’on garde son calme, qu’on évite les affrontements, et puis que la clarté soit faite sur ces résultats qui sont inverses à ceux qu’on imaginait parce que monsieur Fayulu était a priori le leader sortant. La France agit parce qu’elle est membre du Conseil de sécurité. Elle a saisi le Conseil de sécurité en fin de semaine dernière pour que les résultats constatés soient les résultats réels. Puis elle souhaite que le calme revienne, que la sérénité soit présente dans ce pays, et que les chefs d’Etat africains et les organisations africaines puissent agir pour que les résultats soient les vrais résultats des élections ».

06h40 : Les vaincus ont désormais la possibilité de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Lequel dispose de dix jours pour se prononcer sur la validité de ces résultats.

