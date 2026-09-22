En marge de la 81ᵉ AG de l’ONU : Marie Khone Faye plaide pour un numérique sûr, éthique et inclusif pour les enfants

En marge de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, la Première Dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a participé à une rencontre organisée sur invitation d’Emine Erdoğan, Première Dame de Turquie autour du thème : « Promouvoir une architecture numérique sûre, éthique et inclusive pour nos enfants ».



Dans une publication sur sa page Facebook, Marie Khone Faye a plaidé pour que chaque enfant ait un accès équitable, sécurisé et responsable aux technologies numériques.



« Lors de mon intervention, j’ai partagé ma conviction sur la nécessité de garantir à chaque enfant un accès équitable, sûr et responsable aux technologies numériques, tout en appelant à une mobilisation collective pour mieux encadrer les usages, protéger les données personnelles et faire entendre la voix des enfants dans les décisions qui façonnent leur avenir numérique », a-t-elle écrit.



La Première Dame est également revenue sur les avancées et les perspectives du Sénégal dans le domaine du numérique. Elle a notamment évoqué le New Deal Technologique, inscrit dans l’Agenda Sénégal 2050, ainsi que les initiatives visant à promouvoir des usages responsables et à renforcer la protection des enfants en ligne.



« J’exprime ma profonde gratitude à ma sœur et amie, Madame Emine Erdoğan, ainsi qu’à l’UNICEF et aux Nations Unies, pour cette importante initiative qui renforce la mobilisation internationale en faveur de la protection de l’enfance à l’ère numérique », a-t-elle déclaré.



À l’issue de sa participation, Mme Faye a appelé à bâtir une « architecture numérique qui protège nos enfants et fasse des technologies de véritables leviers d’apprentissage, d’émancipation et d’ouverture sur le monde ».