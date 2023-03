En virée à Dakar, Macky et Marième Faye Sall contrariés par les cris «Sonko, Sonko, Sonko… »

Le couple présidentiel et leurs enfants se sont payés une balade à Dakar pour non seulement un test de popularité mais surtout pour fêter l’anniversaire de la première dame. S’ils ont été ovationnés dans certains coins, des Sénégalais n’ont pas manqué de mettre du sable dans leur couscous. Certains ont scandé le nom du leader du Pastef, «Sonko, Sonko, Sonko ». Des cris qui ont douché l’ardeur de Marième Faye Sall qui est sur un bon élan avec citoyens et citoyennes qui venaient à sa rencontre et la couvraient de louanges.

Ibrahima Ndoye

