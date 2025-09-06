Enlèvement de six (6) Sénégalais au Mali : le ministère de des Affaires étrangères réagit

Le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a réagi à l’annonce faite par l’Union des Routiers du Sénégal (URS) concernant l’enlèvement présumé de six (6) transporteurs sénégalais au Mali par des groupes armés.



Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, le ministère indique « avoir pris note de l’alerte de l’URS mais souligne qu’à ce stade, aucun élément vérifiable ne permet de confirmer l’enlèvement signalé, ni d’établir avec certitude l’identité des personnes supposément concernées ».



Le ministère rassure toutefois l’opinion publique. « Par l’entremise de l’Ambassade du Sénégal à Bamako, [il] demeure en étroite concertation avec les autorités compétentes maliennes », lit-on sur la note. Toute évolution relative à cette affaire fera l’objet d’une communication officielle ultérieure, assure le le ministère.



Cette réaction intervient après que l’URS a exprimé sa « profonde inquiétude » et appelé les autorités sénégalaises et maliennes à tout mettre en œuvre pour obtenir la libération des routiers présumés enlevés.Selon les informations relayées, ces faits seraient liés aux attaques survenues les 3 et 4 septembre dans la commune de Diéma, dans un contexte marqué par les restrictions imposées par des groupes armés sur le transport de certaines marchandises.

