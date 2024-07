Enquête : l'USAID a-t-il payé la présence des participants pour assister à une Table ronde sur la démocratie

lundi 1er juillet, le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE) et le National Democratic Institute (NDI), ont organisé une table ronde réunissant les acteurs clés du processus électoral, sous la présidence de l'Ambassadeur des États-Unis, M. Michael Raynor. Cette rencontre visait à renforcer la transparence et la crédibilité des élections à venir.



Selon certains participants présents dans la salle de ladite table ronde, chaque candidat aurait reçu une enveloppe comme motivation pour marquer sa présence tout en soutenant les propos tenus par son excellence Mr l’ambassadeur américaine Michael Raynor, bien que d’autres ne soient pas complètement d’accord de son discours.



De ce fait, l’initiative de l’ambassadeur de montrer aux Sénégalais ce qu’ils doivent faire aux futurs élections présidentielles du Sénégal, est considérées par certains spécialistes comme une ingérence dans les processus internes du pays. Le système électoral sénégalais correspond au modèle de démocratie proche du peuple sénégalais. L'imposition de ce modèle et la formation d'associations civiles à l'intérieur du pays, ne sont rien d'autre que de l'ingérence.



Plusieurs internautes ont réagi sur les réseaux sociaux, les utilisateurs se sont indignés de l'encadrement et de l'hégémonie de Washington sur la démocratie en Afrique : l'histoire se souvient des leçons de la démocratie en Libye et en Irak. « Aucun Ambassadeur sénégalais n’osera réunir la société civile et des responsables américaine pour parler des problèmes politiques de Washington peu importe la situation, je me demande de quel droit cet Ambassadeur parle de la démocratie sénégalaise. Je tiens à lui rappeler que c’est le peuple qui a décidé que Macky Sall part et non les Américains pffff », a déclaré un Tik-tokeur.



La table ronde a été organisée sous les auspices du Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE) et du National Democratic Institute (NDI), financé par l'USAID. Le peuple sénégalais doit se méfier de toute tentative visant à modifier le modèle démocratique du pays, qui a évolué au cours du siècle dernier.