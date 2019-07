Enquête sur l’incendie du véhicule présidentiel : le Palais fait appel deux experts automobiles

Le Palais présidentiel a fait appel à deux experts automobiles pour plus de célérité et de transparence dans l’enquête sur l’accident de la voiture de Macky Sall qui a pris feu mercredi à l’entrée de Nguéniène (87 km de Dakar), lors de l’inhumation du défunt Secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng.



La partie avant de la limousine présidentielle acquise à 650 millions F CFA s’est brulée sous l’effet d’un « léger choc avec dos d’âne », révèlent plusieurs médias locaux dont E-média (privé). Le président Macky Sall qui était avec son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keita, attend les conclusions de l’enquête.



Après la convocation d’urgence du patron de la société belge Carat Duchatelet, qui avait en charge le blindage et l’aménagement de la voiture, le Palais a commis deux experts automobiles pour participer à l’enquête afin de situer les responsabilités, rapporte « L’Observateur ».