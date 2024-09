Affaire de la pirogue avec plus d'une trentaine de morts : Deux nouveaux suspects arrêtés

Du nouveau dans l'enquête menée par la Brigade de gendarmerie de Saly Portudal concernant la pirogue retrouvée avec plus d'une trentaine morts. Selon le journal L'Observateur, deux nouvelles personnes ont été arrêtées, en plus de K. Ndoye, présumé complice du convoyeur A. Seck, alias "Nay", qui est toujours en fuite.



Les deux individus arrêtés ont été identifiés comme N. Ndiaye et C. Gaye. Ils étaient activement recherchés pour leur implication présumée dans des voyages clandestins organisés sur la Petite Côte (Mbour). Avant leur arrestation, ils avaient réussi à échapper aux autorités.



Lors de son interrogatoire, N. Ndiaye a avoué avoir soutenu le convoyeur en recherchant des clients, notamment des jeunes et des familles entières du quartier de Téfess à Mbour. Les deux suspects ont également révélé avoir contribué à des modifications sur la pirogue, précisant qu'ils n'étaient pas les seuls complices de A. Seck, alias "Nay".



N. Ndiaye a indiqué la cachette présumée de "Nay", affirmant que ce dernier se cacherait en Gambie.