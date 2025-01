Enquête sur les détournements présumés au PRODAC : une expertise demandée pour clarifier les faits

Le magistrat instructeur du parquet financier, en charge de l'enquête sur les détournements de fonds publics dans le cadre du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC), cherche à obtenir des clarifications concernant les faits reprochés à Mamina Daffé (ancien coordonnateur du PRODAC) et Ibrahima Cissé (gérant de la société Tida), tous deux placés sous mandat de dépôt en novembre dernier. Ils sont notamment accusés d'escroquerie sur fonds publics, de faux et usage de faux en écritures privées de banque, de blanchiment de capitaux, ainsi que de complicité dans ces infractions.



Dans ce contexte, le juge d'instruction du premier cabinet financier a pris, le 6 janvier, une ordonnance ordonnant la réalisation d'une expertise confiée au cabinet d'audit et d'expertise (Adr) d'Abdoulaye Dramé. L'expertise devra être rendue dans un délai de 60 jours.



Le magistrat demande au cabinet d'audit et d'expertise de déterminer si les activités des sociétés Tida et Itta sont conformes aux termes du contrat signé, censé assurer le transit des équipements du PRODAC vers les sites finaux. Il est également demandé à l'expert de préciser les démarches effectuées par ces deux entreprises pour l'acheminement des équipements.



Enfin, le juge exige la production de toutes les factures validées ayant donné lieu à des paiements, ainsi qu'une étude comparative des prix pratiqués.