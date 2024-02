Entretien accordé aux médias nationaux : Seydi Gassama tire sur Macky Sall

Seydi Gassama est revenu sur l’entretien que le président Macky Sall a accordé à certains médias nationaux. Pour le droit-de-l’hommiste, le règne de Macky Sall est couronné de violence et d’instrumentalisation des institutions.



« Les attaques du Président Macky Sall contre la presse internationale celle qui ne court pas derrière les publireportages des dirigeants africains et fait son travail en toute objectivité sont infondées», a écrit le directeur exécutif de la section d'Amnesty International au Sénégal.





Douze ans de gouvernance marqués par la violence envers les opposants, les activistes et les journalistes, l'instrumentalisation des institutions à des fins de conservation du pouvoir, ont transformé un pays qui fut le phare de la démocratie en Afrique en république bananière », a posté Seydi Gassama sur X.