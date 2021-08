Équipe de France: Deschamps regrette la sortie de Giroud « qui a généré de petites tensions »

C’était peut-être le premier signe annonciateur du fiasco de l’équipe de France à l’Euro 2021, la première fracture visible dans le vestiaire bleu. Après un match de préparation face à la Bulgarie, remporté 3-0, Olivier Giroud regrettait en conférence de presse que "les ballons ne lui arrivent pas". Une déclaration qui avait forcé Didier Deschamps à désamorcer la polémique. Dans un entretien ce vendredi à L’Equipe, le sélectionneur des Bleus est revenu sur l’épisode, confirmant qu’il avait agacé en interne, sans avoir de conséquences sur le long terme.



"Il le sait, je lui ai dit : il n’avait pas à dire ça, c'est une certitude, a tranché Deschamps. Cela a généré de petites tensions sur deux, trois jours mais c'était lors de la préparation." La critique aurait notamment été mal prise par Kylian Mbappé. Le jeune attaquant de l’équipe de France avait demandé à s’expliquer en personne face aux médias, avant d’en être dissuadé par son sélectionneur. Il avait finalement pu aborder le sujet quelques jours plus tard, expliquant regretter la forme plus que le fond, après avoir "discuté à propos de ça" avec Giroud.



Un incident sans lendemain

Toutefois, Deschamps a insisté sur le fait que cette histoire n’avait pas été un fardeau pour les Bleus. "On dit ça maintenant parce qu'il n'y a pas le résultat, explique-t-il. Mais je vous reprends l'exemple de 2018. Tout le monde rigole aujourd'hui de l'histoire de la sortie nocturne. Même Adil Rami nous a envoyé des petits extincteurs en guise de souvenir. Mais vous savez très bien que si on ne bat pas l'Uruguay (en quarts), on n'est pas loin de ce qui s'est passé en 2010."