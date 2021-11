Equipe nationale ​Sénégal: Diao Baldé vers le forfait après une intervention chirurgicale

Keita Balde Diao pourrait manquer le prochain rassemblement des « Lions » en direction des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 zone Afrique. L’attaquant sénégalais de Cagliari a subi une intervention chirurgicale mercredi, selon un communiqué du club, repris par le site tuttomercato web.com.



« Aujourd’hui, Keita Balde a subi une opération de drainage d’abcès amygdale rétro réalisée à la Structure Complexe d’Oto-rhino-laryngologie de la Sainte Trinité de Cagliari, où il est toujours hospitalisé », précise le communiqué.



« Pour le joueur, repos et thérapies spécifiques, en attendant de pouvoir reprendre l’activité compétitive bientôt », ajoute le document.



Keita Balde rassure sa famille et ses nombreux fans. « La santé est la chose la plus précieuse que nous possédions en plus de la famille », a posté Diao Baldé sur son compte Instagram, couché sur son lit d’hôpital. « Ce n’était pas une semaine facile, mais je suis heureux de pouvoir partager un sourire avec vous pour vous confirmer que le pire est passé et que maintenant je vais mieux », a poursuivi l’attaquant de Cagliari.