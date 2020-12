Equipe type UEFA: Salah et Mané, les seuls africains dans la liste des 50 nommés

L’ UEFA a dévoilé sa liste des 50 joueurs retenus pour prétendre à une place dans l’équipe type de l’année. Deux Africains figurent dans cette présélection. Il s’agit des ailiers de Liverpool et sacrés champions d'Europe et d’Angleterre ( 2019-2020), Mohamed Salah et Sadio Mané.



Les 50 nommés pour l’équipe type 2020 de l’UEFA :



Gardiens : Alisson Becker (Liverpool), Anthony Lopes (OL), Keylor Navas (PSG), Manuel Neuer (Bayern), Jan Oblak (Atletico)



Défenseurs : David Alaba (Bayern), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Angeliño (Leipzig), Juan Bernat (PSG), Alphonso Davies (Bayern), Matthijs De Ligt (Juventus), Stefan De Vrij (Inter), Hans Hateboer (Atalanta), Joshua Kimmich (Bayern), Presnel Kimpembe (PSG), Sergio Ramos (Real), Andrew Robertson (Liverpool), Thiago Silva (PSG/Chelsea), Dayot Upamecano (Leipzig), Virgil van Dijk (Liverpool)



Milieux : Thiago Alcântara (Bayern Munich/Liverpool), Houssem Aouar (OL), Ever Banega (Séville/Al Shabab), Nicolo Barella (Inter), Kingsley Coman (Bayern), Kevin De Bruyne (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Alejandro Gomez (Atalanta), Leon Goretzka (Bayern), Kai Havertz (Leverkusen/Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Josip Ilicic (Atalanta), Marquinhos (PSG), Thomas Müller (Bayern), Marcel Sabitzer (Leipzig)



Attaquants : Erling Braut Haland (Dortmund), Angel Di Maria (PSG), João Félix (Atletico), Serge Gnabry (Bayern), Ciro Immobile (Lazio), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern), Romelu Lukaku (Inter), Sadio Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (Barcelone), Neymar (PSG), Cristiano Ronaldo (Juventus), Mohamed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City)