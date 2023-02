Erik ten Hag envoie un message fort après la qualification historique, l’agression de Marko Dmitrović choque l’Europe

Erik ten Hag prévient l’Europe du foot, l’agression de Marko Dmitrović fait les gros titres et la retraite internationale de Sergio Ramos laisse perplexe en Espagne, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



«Nous pouvons battre n’importe qui»

En Angleterre, on se réjouit largement et on parle carrément de qualification historique pour les Mancuniens qui ouvrent une nouvelle page dans leur histoire ! Et ce sont les propos du coach, Erik ten Hag, en après-match, qui l’illustrent le mieux : «nous pouvons battre n’importe qui», placarde The Daily Telegraph.



Mais comme le note le Daily Star, les Red Devils peuvent surtout remercier leur attaquant Antony. Le Brésilien est «sorti du banc pour porter un coup fatal», offrir la victoire et la qualification à son équipe, rapporte le tabloïd. Pour le Daily Express, «Antony enfonce le Barça», alors que le Manchester Evening News estime que cette fois, le Brésilien a mis «la barre très haute» avec ce but décisif !



L’hallucinante agression sur Dmitrović

Cette soirée européenne aura été gâchée par un sale geste, un spectacle désolant sur la pelouse du Philips Stadion d’Eindhoven. Alors que le Séville FC s’est qualifié malgré une défaite (2-0), Marko Dmitrovic, le gardien andalou, a été agressé par un fan néerlandais. Mais le fan enragé ne s’en est pas pris à la bonne personne puisque le gardien serbe n’a pas hésité à le mettre au sol pour le maîtriser.



Mais pour l’Estadio Deportivo, nous avons assisté à une «hérésie en Terre Sainte» ! «Un épilogue étrange avec une tentative d’agression contre Dmitrovic alors que l’équipe néerlandaise a mis la peur dans l’équipe de Sampaoli.»



Cette agression fait aussi les gros titres du quotidien AD Sport Wereld qui a assisté à «une soirée noire» avec l’élimination et la triste image renvoyée par cette scène surréaliste.



Pour Mundo Deportivo, les joueurs de Jorge Sampaoli ont «arraché une place difficile en 8es de finale, après une agression sur Dmitrovic.» En tous cas, le gardien serbe se souviendra longtemps de cette soirée.