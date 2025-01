Escroquerie : Un faux commandant de la gendarmerie de Keur Massar écope 6 mois de prison ferme

Assane Ousseyne a été jugé hier, jeudi 30 janvier 2025, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour escroquerie. L’affaire remonte à une arnaque bien rodée visant Aminata Ndoye, une commerçante vendeuse en ligne. Selon le journal Les Echos, Assane Ousseyne a contacté la victime en se faisant passer pour un commandant de la brigade de gendarmerie de Keur Massar. Sous ce faux prétexte, il a passé une commande de trois téléviseurs, trois réfrigérateurs et un micro-ondes.



Il a demandé que les téléviseurs soient livrés à son domicile à Guédiawaye, tandis que le reste de la commande devait être acheminé à la brigade de gendarmerie de Keur Massar, où la facture serait réglée. Cependant, dès réception des téléviseurs, Assane Ousseyne est devenu injoignable. Alertée, Aminata Ndoye a contacté le véritable commandant de la brigade, qui lui a confirmé qu’elle avait été victime d’une escroquerie. Elle a alors porté plainte contre l’arnaqueur.



Grâce à une réquisition de la Sonatel, Assane Ousseyne a été arrêté et placé sous mandat de dépôt. Lors de son procès, il a nié toute implication, se présentant comme une victime. Il a affirmé qu’il était chez un ami, Pape Mactar, à Guédiawaye, le jour des faits. Selon lui, c’est son ami qui aurait utilisé son téléphone pour passer un appel et lui aurait demandé de l’accompagner pour récupérer des téléviseurs. « Je pensais qu’il s’agissait de téléviseurs envoyés par son père depuis l’Italie », a-t-il déclaré.



Interrogé sur son injoignabilité après la livraison, il a expliqué avoir éteint son téléphone par peur, après avoir été accusé par la victime. Concernant la photo d’un homme en tenue de gendarme sur son profil WhatsApp, il a rétorqué : « C’est mon grand-père maternel, un ancien colonel. Mon père est aussi gendarme. Je n’oserais jamais me faire passer pour un gendarme pour escroquer qui que ce soit. »



De son côté, Aminata Ndoye a révélé que l’accusé lui avait mis la pression pour une livraison rapide, prétextant un rendez-vous à l’Assemblée nationale. Elle a également expliqué que le livreur, Lamine Sonko, avait remis les téléviseurs à Assane Ousseyne, qui se faisait passer pour le chauffeur du prétendu commandant. Le reste de la commande, destiné à la brigade, n’a jamais été livré, car l’arnaqueur était injoignable.



Lamine Sonko, le livreur, a confirmé qu’il avait remis les téléviseurs à Assane Ousseyne et à un autre individu à Guédiawaye, pensant qu’il s’agissait du destinataire légitime.



Le tribunal a finalement condamné Assane Ousseyne à 6 mois de prison ferme pour escroquerie, tout en le relaxant du délit d’usurpation de fonction. Il a également été condamné à verser 410 000 F CFA à Aminata Ndoye en guise de dommages et intérêts.