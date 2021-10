Escroquerie portant sur 78 millions FCFA: les biens du "milliardaire" Baye Ciss saisis

Ibrahima Niass Ciss, plus connu sous le nom de Baye Ciss, est dans de sales draps. Dernièrement, ses trois voitures ont été saisies chez lui à Yoff ainsi que d'autres biens mobiliers à la société Excellence Hôtels et Ressorts. Selon le quotidien « Les Échos », ces saisies sont la suite d’une condamnation pour les délits "d'escroquerie et d'abus de confiance consécutive" à une plainte de la société Great Neck Computer. Yahya Diouf, le propriétaire l’entreprise qui lui a vendu des ordinateurs pour un montant de 78 millions fcfa qu'il n’a pas payé.



L'affaire a commencé en 1999 a relaté le journal. Yahya Diouf, un Sénégalais aux Etats-Unis, est contacté Babacar Thiam qui lui a fait savoir qu'un certain Ibrahima Niass Ciss avait un bon de commande au niveau de la Guinée-Conakry. Après la livraison du matériel en Guinée, pays dans lequel Baye Ciss possède une société dénommée Cimpex, Yahya Diouf et la société Great neck computers ne recevront aucun sou. Une plainte est alors déposée après plusieurs relances. Par ailleurs, Baye Ciss a été convoqué à la Dic où il a été retenu puis libéré après une médiation pénale. Il se fera arrêter une deuxième fois devant l'agence Air Afrique sise à la place de l'Indépendance suite à un mandat d'arrêt établi par le Doyen des juges.



L'affaire sera jugée devant le tribunal hors classe de Dakar. Au fond, Baye Ciss fut condamné à payer à la Société Great Neck Computers, la somme de 150.751 dollars (77.058.842 F Cfa). Ainsi que des intérêts de droit à compter du commandement du 8 septembre 2011 et 10.000.000 F Cfa à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Aussi, le tribunal ordonne l'exécution provisoire jusqu'à concurrence de la somme de 500.000 F Cfa et met les dépens à la charge du défendeur.



Après plusieurs mois de dilatoire, Baye Ciss fait appel de cette décision et, là encore, la Cour d'appel en date du 25 juillet 2019 confirme le premier jugement. Mais Baye Ciss ne paie toujours rien, il poursuit encore son dilatoire en servant une citation directe en date du 1er juillet 2021 à Yahya Diouf qu'il accuse de vouloir l'escroquer par le biais Gie Babacar Niang, un groupement qui n’existe pas. Après plusieurs renvois, le délibéré est tombé le 9 septembre 2021. Le juge a relaxé et débouté Baye Ciss de toutes ses demandes.