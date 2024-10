"Escroquerie portant sur des deniers publics" : Diéguy Diop relâchée sur convocation après son audition à la DIC

Diéguy Diop, ancienne directrice de la Promotion de l’économie sociale, a été auditionnée mardi, par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) peu après 13 heures. Elle a été relâchée vers les coups de 23 heures sur convocation. L’ancienne responsable politique de l’ancien régime devrait revenir lundi prochain. Elle est poursuivie pour des faits "d’escroquerie sur des deniers publics".



Selon la police et rapporté par le journal Les Echos, elle aurait fait des dépassements budgétaires. Des accusations que la mise en cause a dégagées en touche.



Le journal revient sur les temps forts de l’audition. Les policiers, selon les sources du journal, lui ont dit de rester à leur disposition et qu’elle devrait revenir en début de semaine prochaine, probablement lundi.



Les enquêteurs la soupçonnent d’avoir procédé à un dépassement budgétaire dans sa gestion. En fait, rapporte le journal, elle a fait des commandes portant sur des fournitures de bureau, en dépassant les 25% du budget qui lui est alloué. Et dans la gestion de ces dépenses la direction ne devrait pas passer 25% du budget par trimestre.



Pour sa défense, informe la même source, Diéguy Diop a rétorqué que ce n’est pas elle qui gère le budget. Elle fait savoir aux enquêteurs qu’elle fait que des engagements portant parfois sur des fournitures de bureau, mais ce n’st pas elle qui gère, a-t-elle assuré.