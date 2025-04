Un ressortissant sénégalais a été arrêté par la police nationale espagnole à Baza, en Andalousie, dans le cadre d'une affaire d’escroquerie portant sur 30.000 euros, soit près de 19,7 millions de francs CFA. Le jeune homme est poursuivi pour « escroquerie, appartenance à un groupe criminel et blanchiment d'argent. » Selon Les Échos, les faits remontent à l’année dernière. La victime, une femme de 62 ans, avait porté plainte après avoir reçu des appels et messages de personnes se faisant passer pour des agents de sa banque.



Ces derniers lui ont affirmé que ses comptes étaient bloqués et qu’elle devait, pour des raisons de sécurité, effectuer des virements vers un nouveau « compte sécurisé ». Abusée par le professionnalisme apparent de ses interlocuteurs, la sexagénaire a procédé à des transferts bancaires totalisant 30.000 euros. Ce n’est qu’après la disparition soudaine de tout contact avec ses prétendus conseillers qu’elle a réalisé avoir été victime d’une fraude, typique des techniques de phishing, de plus en plus fréquentes en Europe.



Les investigations ont rapidement permis d’identifier le compte récepteur des fonds, ouvert au nom d’un citoyen sénégalais résidant à Baza. L’enquête est en cours.