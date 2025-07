États-Unis: Elon Musk lance le Parti de l'Amérique, alternative aux républicains et aux démocrates

Il l'avait suggéré sur son réseau social en lançant un sondage suggérant la fin d'un système à deux partis, il l'a fait. Elon Musk a annoncé ce 5 juillet le lancement de sa formation politique, le Parti de l'Amérique (America Party). « Aujourd'hui, le Parti de l'Amérique est créé pour vous rendre votre liberté », a écrit le patron de Tesla et Space X sur son réseau social X.



Elon Musk dénonce un pays au « parti unique »

En froid avec son ancien ami le président Donald Trump, celui dont la mission au sein du Doge s'est terminée fin mai avait fait part de son intention de créer un nouveau mouvement politique en cas de promulgation de la loi budgétaire voulue par le président américain, la qualifiant d'« abomination répugnante ».



« Il est évident, vu les dépenses ahurissantes du texte – qui augmente de manière record le plafond de la dette de 5 000 milliards de dollars –, que nous vivons dans un pays au parti unique : le parti des cochons qui se goinfrent, a-t-il également écrit sur X. Quand il s'agit de ruiner notre pays par le gaspillage et la corruption, nous vivons dans un système à parti unique, pas dans une démocratie », a encore dénoncé Elon Musk.



La stratégie d'Elon Musk

Stratège, Elon Musk n'imagine pas sa nouvelle formation politique comme une force majoritaire, mais plus comme un troisième poids pouvant déterminer ou non le vote des lois au niveau fédéral. « Une façon d’y parvenir serait de se concentrer sur seulement 2 ou 3 sièges au Sénat et 8 à 10 circonscriptions à la Chambre des représentants. Étant donné les marges législatives extrêmement faibles, cela suffirait à servir de vote décisif sur les lois controversées, garantissant qu’elles servent la véritable volonté du peuple », explique-t-il.



Originaire d'Afrique du Sud, Elon Musk ne pourra pas se présenter à une future élection présidentielle, les candidats devant être nés en territoire américain. Il ne se soucie pas non plus des menaces du président américain : Donald Trump a déjà laissé entendre qu’il pourrait lui supprimer sa nationalité américaine, obtenue en 2002, et couper les subventions et contrats gouvernementaux à ses entreprises, ajoute notre correspondante à New York, Carrie Nooten.