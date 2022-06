États-Unis : trois morts et 11 blessés dans une fusillade commise par plusieurs tireurs dans une foule à Philadelphie

Un véritable fléau. Alors que le débat autour du contrôle des armes aux États-Unis est toujours brûlant, tout comme la peine après la tuerie dans une école du Texas qui a fait 21 morts, dont 19 enfants, il y a seulement quelques jours, le pays est à nouveau frappé par un nouveau drame.



Selon la police de Philadelphie, une nouvelle fusillade a en effet éclaté ce dimanche dans cette ville de l’est du pays. Les autorités font pour l’instant par de trois morts et de 11 blessés, sans donner plus de détails sur les circonstances de cette tuerie.



Selon le Washington Post qui cite la police, un ou plusieurs individus ont ouvert le feu vers 11 heures samedi soir dans une foule de gens réunis dans un quartier vivant de la ville. Plusieurs témoins ont aperçu « plusieurs tireurs » viser la foule, indique la police de Philadelphie.



Plusieurs tireurs ?



Un policier a tiré sur l’un des tireurs, mais on ne sait pas s’il a été touché. L’homme a alors abandonné son arme et a fui la scène de crime. Pour l’heure, on ne sait pas où se trouvent les tireurs.



Deux armes, des pistolets semi-automatiques, ont été retrouvées, l’une d’entre elles disposait d’un chargeur supplémentaire. « De multiples cartouches » ont été découvertes sur place.



Quatorze personnes ont été blessées. Trois d’entre elles, deux hommes et une femme, ont été déclarées mortes à leur arrivée à l’hôpital. Selon la chaîne locale WPVI, leurs corps présentaient plusieurs blessures par balles. Leurs identités ne sont pas encore connues.



« Il y avait des centaines de personnes qui profitaient de South Street, comme c’est le cas tous les week-end, quand la fusillade a débuté », se désole l’inspecteur D F Pace, auprès de la presse américaine.