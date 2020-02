Etudiants bloqués à Wuhan: le manque de moyens du Sénégal démonté, Macky sous le coup d'une poursuite judiciaire

"La Chine n'a pas tout dit, Nous allons vers une pandémie"

Macky Sall pourrait être poursuivi pour non-assistance à personne en danger

"On ne peut pas se cotiser pour rapatrier ces étudiants"

Le Sénégal a les moyens de prendre en charge d’éventuels cas de pneumonie à coronavirus, selon le Pr Souleymane Mboup

Le Sénégal ne dispose pas à ce jour d'un dispositif sécuritaire et sanitaire pour ramener les étudiants sénégalais #Wuhan. Toutefois l'état va continuer à les assister #kebetu #senegal pic.twitter.com/kjRYuYFXUw

— Ministère de la Santé et de l'Action sociale SEN (@MinisteredelaS1) February 5, 2020



L'inquiétude se propage plus vite que le virus chez les parents des douze (12) étudiants sénégalais en Chine. Alors que de nombreux pays africains se sont organisés pour rapatrier les concitoyens vivant, en Chine, précisément à Wuhan, épicentre du "nouveau coronavirus", qui se manifeste par la fièvre, des toux et des difficultés respiratoires, les autorités du pays de la Téranga ne comptent pas faire pareil. Le premier des Sénégalais, en l’occurrence Macky Sall évoque l’absence de moyens financiers et logistiques. Une justification balayée d’un revers de main par le président de Horizon Sans frontières. Boubacar Sèye évoque un « aveu d’échec de taille XXL » de Macky et n’écarte pas de le poursuivre pour « non-assistance à personne en danger ».« Vous savez l’urgence, c’est quoi ? Nous allons vers une pandémie, car la Chine n’a pas tout dit. Si le virus éclate dans toute l’entendue du territoire, la Chine sera obligée de fermer ses frontières. C’est une question de dignité nationale, une course contre la montre et l’Etat doit se lever et mobiliser les spécialistes, les autres pays l’ont fait », a dit à PressAfrik, M. Sèye, dans un entretien téléphonique.Selon lui, cette sortie du Président Sall est un aveu d’échec de taille XXL. « Le Sénégal a bel et bien les moyens pour rapatrier ces étudiants. Ce qui manque, c’est la volonté politique. C’est le moment adéquat de prendre la bonne décision pour rapatrier. C’est un aveu d’échec de taille XXL, car un Etat ne peut pas s’agenouiller comme ça. L’Etat a failli dans cette déclaration alors que sa mission régalienne, c’est d’assister ».Horizon Sans Frontières, qui s’est indignée de l'abandon de ces étudiants, dit n’avoir pas de moyens pour procéder à leur rapatriement. Son rôle, c’est de sonner l’alerte afin que le gouvernement joue pleinement sa mission de protéger les citoyens. Face à cette réticence à l’idée de les rapatrier, le président Sèye dit tenir Macky Sall pour responsable de tout ce qui leur arrivera.« On pourrait parler sans risque de se tromper de non-assistance à personne en danger. Nous l’avions dit, le Président pourrait être tenu responsable de tout cela. Il y a des sanctions et nous allons saisir les juridictions internationales, car l’heure est grave. Il ne faut pas qu’on joue avec la vie des gens pour des raisons politiques », souligne-t-il.S’agissant de la cotisation annoncée par bon nombre de Sénégalais pour réunir des fonds, afin d’aider ces étudiants à rentrer, Boubacar Sèye a salué l’idée. Cependant, il n’est pas pour. « On peut cotiser pour aider les parents, pour la prise en charge, mais pas pour leur rapatriement. En Mauritanie, au Maroc…On n’a pas cotisé. Il ne faudrait pas qu’on facilite la tâche à l’Etat, sinon ça va continuer ».Sèye estime que si l’on commence cette cotisation, l’Etat va faire la sourde oreille la prochaine fois. Il ajoute qu’il y a de l’argent dans ce pays, il faut que l’Etat débloque ces moyens pour aller prendre ses enfants, et prenne ses responsabilités. Par ailleurs, le président de HSF pense qu’il n’y a aucune politique étrangère menée par le régime en place.Si le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, soutient que le Sénégal ne dispose pas à ce jour d'un dispositif sécuritaire et sanitaire pour ramener les étudiants sénégalais, l’Institut de recherches en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef), croit être à mesure de prendre en charge d’éventuels cas de pneumonie à coronavirus.« L’Institut de recherches en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) de Diamniadio a les moyens de prendre en charge d’éventuels cas de pneumonie à coronavirus, a indiqué lundi, le Professeur Souleymane Mboup, selon le quotidien national « Le Soleil ».L’éminent chercheur assure, toujours selon la même source, que cet Institut a les équipements nécessaires pour la prise en charge de cette maladie, mais, la contrainte majeure serait le manque de réactifs. « Nous avons des technologies de biologie moléculaire sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Mais il nous faut des réactifs spécifiques à ce virus », a souligné le Professeur.