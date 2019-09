Exclusion des fonctionnaires radiés à la présidentielle: Ousmane Sonko dans le viseur

Le leader du Pastef les Patriotes Ousmane Sonko est dans le viseur de parti Synergie Républicaine qui plaide pour le durcissement du Code électoral afin d’empêcher des candidats à la présidentielle.



Aux yeux du président de ce parti, Mohamed Moustapha Diagne, il est paradoxal de permettre par le truchement de la politique à un fonctionnaire radié pour faute grave de se présenter à une élection présidentielle et en cas de victoire d’être le patron de la fonction publique du Sénégal.



Ainsi, Synergie Républicaine demande à l’Assemblée nationale de légiférer pour éviter que le pouvoir ne tombe entre les mains d’agents et de l’Etat véreux qui n’hésiteront pas à exposer dangereusement le pays. Pour lui, la loi ne doit plus permettre à un fonctionnaire radié pour faute grave de se présenter à une élection présidentielle.