Exploitation pétrolière au Sénégal : KERNenergie cède la totalité de ses parts à la société russe Lukoil

La société KERNenergie a annoncé ce lundi, à la Bourse de Londres, avoir cédé la totalité de ses parts dans les Blocs Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Offshore Profond. Désormais, tous ses actifs ont été octroyés à la compagnie pétrolière russe Lukoil.



D’entrée, le Directeur des hydrocarbures au ministère de l’Energie rappelle que « ce champ pétrolier (Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Offshore Profond), a été découvert en 2014 après des évaluations effectuées depuis une prise de décision finale d’investissement en début de cette année et donc c’est un champ qui appelle beaucoup d’investissements, et le montant est estimé actuellement environ 4,2 milliards de F Cfa. Donc, il y a nécessité de mobiliser pas mal d’argent ».



Revenant sur la société KERNenergie, Thierno Seydou Sy informe que « c'est une compagnie plus orientée dans l’exploration, elle avait manifesté son intérêt de céder tout une partie de ses actifs enfin de pouvoir assurer son financement ».



A en croire M. Sy, cette transaction est le résultat d'un long processus de discussion avec les différentes compagnies intéressées. « Aujourd’hui, KERN nous annonce s’être mis d’accord avec la compagnie russe pour céder l’intégralité de ses actifs », soutient-il.



Les partenaires du Blocs sont naturellement, Petrosen, avec 10% avec l’option de pouvoir monter à 18%, la compagnie australienne Sar qui détient 15% et Woodside, une autre compagnie australienne qui est l’opérateur et qui détient 35%, a-t-il fait savoir.