Explosion mortelle à Derklé: TotalEnergies fait un « rappel préventif » des bouteilles de gaz

Total Énergies Marketing Sénégal a annoncé dans un communiqué le « rappel préventif » des bouteilles de gaz butane orange de 6 et 9 kilogrammes estampillées lot 28. Un rappel volontaire d’après l’entreprise qui dit agir ainsi par « précaution ».



Dans le document, TotalEnergies n’a mentionné en aucun moment que « ce retrait volontaire fait suite à l’explosion d’une des bouteilles du lot 28 qui a fait 7 morts à Derklé, une commune dakaroise.



Dans le même document l’entreprise a souligné que « plusieurs plaintes ont été enregistrées par les services du ministère de Commerce » notant que le service régional de Dakar a ouvert une enquête après une autre explosion de survenue le 25 septembre toujours dans la zone de Derklé.



C’est pour cette raison que TotalEnergies Marketing Sénégal a décidé de « prendre des mesures préventives », plusieurs jours après le drame et non dès sa survenue. La police a d’ailleurs saisi les services adaptés pour procéder à l’analyse de ce qui reste de la bouteille en cause.