Expresso Sénégal : les travailleurs accusent le DG de "gestion nébuleuse"​

La Direction générale d’Expresso Sénégal et le personnel ne parlent plus le même langage. Le Dg est accusé de "gabegie et de gestion nébuleuse".



« Depuis quelques temps nous sommes confrontés à des à une gestion nébuleuse qui ne dit pas sont nom. Depuis 2 mois, nous sommes sur un bras de fer entre la direction générale et les délégués. Au lieu d’être créatif et innovant, il veut licencier des travailleurs sénégalais sans motif, les remplacer par ces compatriotes. En réalité, c’est cela son véritable projet. La preuve est que les cadres sénégalais sont poussés à la sortie. Au bout d’un moment, nous avons décidé d’arrêter l’hémorragie et de réclamer son départ », a déclaré leur porte-parole.



En attendant une suite favorable à leur requête, les travailleurs d’Expresso Sénégal annoncent d’autres plans d’action les jours à venir, livre Walf radio.