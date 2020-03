L’information selon laquelle le Khalife général des Mourides a ordonné ce vendredi, par la voie de son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre, d’annuler tous rassemblements dans la ville sainte, publiée par certains médias en ligne, est totalement fausse.



La seule communication officielle du guide religieux à propos du Covid-19 a été faite jeudi soir, par l’intermédiaire de ce même Serigne Bass Abdou Khadre. Et selon sa déclaration devant les médias, Touba est à l’écoute des autorités politiques en ce qui concerne les mesures à prendre.



PressAfrik a joint à l’instant un chambellan de Serigne Mountakha qui dément toute nouvelle sortie du marabout sur le sujet. Notre interlocuteur de préciser que la décision de suspendre les « Ziarra » a été prise par le Khalife depuis longtemps. « De coutume, il part en retraite à chaque fois qu’il revient du Magal de Porokhane. Et cela n’a rien à voir avec l’épidémie », a-t-il confié de l’autre bout du fil.



Dans cette vidéo, l'un des proches du Khalife explique les raisons de sa retraite après le Magal de Porokhane et les raisons pour lesquelles il reporte les ziarras...