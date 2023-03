Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste, Populaire et Panafricaine (FRAPP) lance l’initiative China Mall dégage. Face à la presse ce lundi 27 mars, Souleymane Gueye et Cie dénoncent « l’implantation illégale », de China Mall au Sénégal, avant d'annoncer une plainte contre la chaîne du centre commercial chinois.



« On va attaquer l’implantation de China Mall en justice parce que son implantation est illégale. Il y’a l’arrêté 14-99 du 25 janvier 2019 fixant les conditions les modalités et de l’autorisation préalable du commerce. Ledit arrêté souligne que la distance minimum entre deux magasins doit être de 800 mètres. Suivant cette règle, son implantation est illégale. La distance entre Auchan de Mermoz et China Mall est de 678 mètres. Cette situation montre que le gouvernement du Sénégal est incapable de faire respecter ses propres règles sur le territoire national », a tonné Souleymane Gueye.



Celui-ci pointe du doigt le gouvernement de Macky Sall qu’il qualifie d’ « irresponsable et incapable », pour gérer le secteur du commerce. Et fustige l’action du ministère concerné qui a octroyé une licence de commerce aux Chinois. « Nous appelons tous les Sénégalais à se mobiliser pour lutter contre l’implantation abusive des étrangers. Ce qui a des conséquences désastreuses sur les petites commerces de vente en ligne, les petits commerçants. Nous appelons tous les Sénégalais à venir se joindre à cette lutte surtout les commerçants », a lancé l’activiste.



Après Auchan, Carrefour cette implantation constitue une menace les petites et moyennes entreprises (PME). À en croire Souleymane Guéye, les opérateurs économiques locaux au Sénégal, 99,8% sont des PME, 81,8% sont des entrepreneurs dont 50,8 % s’active dans le secteur du commerce. Raison pour laquelle « le Frapp lance un appel à tous les Sénégalais pour qu’il se batte contre cette mort programmé du commerce sénégalais. Nous invitons toute la population à soutenir les jeunes vendeurs de quincaillerie les jeunes vendeuses en ligne ».



Le 18 mars 2023, la chaîne de centre commercial chinois « China Mall », a ouvert ses portes à Dakar. Ledit magasin propose des prix défiant toutes concurrences, une technique que les membres de FRAPP dénoncent et taxent de concurrence déloyale.