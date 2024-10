Face à la presse, Bougane Guèye Dani taxe Ousmane Sonko de poltron et promet de poursuivre son combat

Le leader de Gueum Sa Bopp après son élargissement fait, en ce moment, face à la presse pour se prononcer sur son audition, hier à la Division de la cybercriminalité et sur la situation du pays. Une rencontre à laquelle ont assisté, Assane Diouf, activiste, Pape Djibril Fall, Abdou Mbow entre autres.



Lors de sa prise de parole l'ancien député Pape Djibril Fall a soulevé le cas du directeur général des moyens généraux du palais, Cheikh Oumar Diagne pour lui c'est ce dernier qui devait être convoqué. Lui, d'après monsieur Fall, qui a insulté les tarikhas. "Aujourd'hui, ne serait-ce que pour des raisons humanitaires, le commissaire Keita ne devait pas être mis en prison ainsi qu'Ameth Suzanne Camara et autres".



"Nous avons toujours combattu l'abus de pouvoir et personne ne pourra nous dévier de notre chemin. Nous en appelons au peuple à ne pas donner à des gens comme ceux-là, la majorité à l'Assemblée nationale", a déclaré sur un ton ironique, le leader de Gueum Sa Bopp.



Poursuivant ses déclarations, le patron de Dmedia a taxé Ousmane Sonko de poltron, tout en évoquant ses déboires avec la justice. "Ousmane Sonko, à la prison de Sébikhotane avait simulé une maladie. C'est ainsi qu'il a été transféré au pavillon spécial dans un confort qui lui permettait de négocier avec Macky Sall", a confié Bougane Guèye Dani.