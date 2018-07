Fadel Barro traduit le PSE de Macky en "Pays Sans Eau", et n'exclut pas sa candidature pour 2019

Fadel Barro n’a pas manqué de prétexte pour attaquer le chef de l’Etat dans sa vision du Plan Sénégal émergent (PSE). Pour lui ce concept s'est traduit par un Pays Sans Eau. « Vraiment je me sens assaillant quand je vois nos mères, nos sœurs veillées toute la nuit dans la nuit, pour voir couler une goutte d’eau dans les robinets. Je me dis c’est désolant. Et l’Eat du Sénégal ne fait rien pour rétablir la situation. »



« Donc je pense que ce Plan Sénégal Emergent n’est rien d’autre qu’un Pays Sans Eau. Et à cela s’ajoute la Senelec qui menace de couper l'électricité. Vraiment je pense qu’un Etat doit avoir de la compassion pour son pays. Et que l’eau est au-dessous de toutes les priorités », soutient-il face à la presse.



Evoquant les questions judicaires du pays notamment celui de Khalifa Sall ou même de Wade-fils, Fadel Barro pense que « l’Etat ne doit pas être ici pour priver les personnes susceptibles d’être adversaires politiques de leur liberté. »



Toujours dans les dénonciations de combats institutionnels ou même sociaux, pourquoi pas ne pas se convertir en décideur ? Le leader de "Y'en a Marre" n’exclut pas une candidature à la présidentielle de 2019. « Je pense tout arrive à point pour celui qui sait attendre « lou diot yomb » , et que notre candidature pour l'année 2019 n’est pas exclue », a lancé Fadel Barro avec un sourire.