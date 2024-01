Fann-Mermoz : la bande qui avait cambriolé « China Shandong International », arrêtée

La bande de malfaiteurs responsables du cambriolage à la société chinoise « China Shandong International », a été appréhendée après presque deux (2) mois d'enquête. Les malfrats avaient dérobé plusieurs marchandises lors de leur méfait à Fann-Mermoz.



Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023, les voleurs, bien renseignés sur les lieux, ont pénétré sans difficulté dans les locaux de la société. À en croire L’Observateur, ils ont volé un lot d'ordinateurs portables et chargé le butin dans un véhicule de la société, une « Ford Fusion » blanche. Le cambriolage, réalisé avec une précision quasi-professionnelle, avait laissé peu de traces d'effraction.





L'enquête de la Sûreté urbaine (Su) a permis de localiser un des cambrioleurs, S.M. Fam, à Thiaroye-sur-mer. Interrogé, il a révélé l'emplacement du véhicule volé qui a été saisi. Deux autres complices, M. Sène, le peintre qui avait changé la couleur du véhicule, et A. Fall, l'agent immobilier ayant acquis le véhicule, ont également été arrêtés.



La Sûreté urbaine continue son enquête pour appréhender d'autres complices et les receleurs des ordinateurs portables dérobés.