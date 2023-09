Fatou Blondin Diop sur la posture actuelle de l’opposition: « nous sommes cernés, mais nous trouverons une issue comme l’eau dans un bâtiment fermé »

L’opposition sénégalaise vit les heures les plus terribles de son histoire depuis les années 60. Elle n’a plus la liberté de manifester, de faire des tournées, des caravanes, des cortèges. La voie publique lui est souvent interdite par les autorités administratives. En plus, son chef et plusieurs de ses lieutenants sont en prison depuis plusieurs semaines/mois.



Pour Fatou Blondin Diop, membre active de la coalition Yewwi Askan Wi, de la plateforme F24 et coordinatrice adjointe de « Avenir Sénégal Bi Ñu Beug », l’opposition est cernée de toute part par le régime actuel. « Nous avons la police, la gendarmerie, quelques fois même l’armée, l’Assemblée (nationale), toutes les forces contre nous. Nous sommes cernés. Nous sommes complètement cernés », a-t-elle déclaré sur les ondes de la Sud FM.



Avant d’assurer: « Mais nous percerons, parce que nous avons le peuple. Nous avons le peuple avec nous. Nous trouverons une issue. C’est comme l’eau. Forcément, soit le bâtiment craque, soit vous lui trouvez une porte pour que ça s’écoule. Ça ne saurait rester comme ça ».