Fatou Kiné Gaye tuée sur son lieu de travail : la voisine des Parcelles Assainies décrit « une femme brave et calme »

Ce sont les cris de la famille Gaye qui m'ont informée du décès



La voisine renseigne que c'est hier (vendredi 20 mai) vers les coups de 21 heures passées qu'elle a su ce qui est arrivée à son "amie".



« Comme tout les riverains du quartier, on a entendu des cris de la famille Gaye. C'est par la suite qu'on s'est rendu chez Fatou Kiné. Mais c'était douloureux...C'est comme ça qu’on a su la nouvelle », relate t-elle.



Aujourd'hui, la photo de la victime affichée à la Une de presque tous les journaux rend inconsolables ses proches. « C'est très dur en tout cas d'accepter un tel sort pour quelqu'un qui faisait tout pour aider sa maman. Sa famille. Surtout à mon réveil, je vois sa photo à la Une de tous les journaux. C'est très très triste », s'exprime t-elle, la voix tremblante.



Les enquêteurs disent être sur une bonne piste



Au moment où ces lignes sont écrites, aucune arrestation n'a été effectuée par les limiers. Mais les enquêteurs disent être sur une bonne piste.



S'agit t'il d'un braquage ou d'un assassinat ? Pour le moment, rien n’est encore dit. Ce qui est sûr, est que le présumé meurtrier n'a pas emporté le téléphone de la victime, selon la RFM dans son édition de 12 heures. Toutefois, des numéros ont été recensés sur la téléphone portable de Fatou Kiné Gaye. Sa famille est présentement au commissariat de Pikine pour les besoins de l'enquête.

