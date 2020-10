Fatou Sow Sarr plaide pour la place des femmes dans la gouvernance politique au sein des partis politiques

Le Directeur de l‘IFAN, Professeur Abdoulaye Baila NDIAYE et la présidente du Caucus des Femmes leaders, Professeur Fatou SOW SARR ont procédé, ce jeudi au lancement de la campagne « Dialogue politique pour le leadership des femmes ». Cette activité avec les groupes de presse est la première des cinq axes identifiés dans le programme pour susciter la contribution des médias à l’amélioration de l’image des femmes politiques et à la construction de leadership des acteurs politiques. Les résultats des concertations permettront d’identifier les actions à mener pour les années 2021 et 2022. Une occasion saisie par Fatou Sow Sarr de plaider plaide pour la place des femmes dans la gouvernance politique au sein des partis politiques.



« Le Programme de participation politique des femmes (WPP) mise en place par la coopération Suédoise, qui concerne 8 pays, est un consortium de plusieurs organisations de pays africain. Et c’est parti d’un constat, de la faiblesse des femmes dans la gouvernance de l’espace politique. Même si on a observé depuis les années 90, des avancées importantes dans le pays africain, il n’en demeure pas moins que le problème se pose, au sein des partis dans le système électoral essaye de régler ce problème-là », a déclaré Professeur Fatou SOW SARR Présidente du Caucus des Femmes leaders.



Pour elle, dans l’espace politique, les femmes sont moins bien présentées. « On s’est rendu compte aussi que dans l’espace politique les femmes sont moins bien présenté. Hors nous savons tous que les médias participent à la visibilité au leadership des acteurs politiques. C’est une raison qui fait que ce programme comporte plusieurs volets. Cette fois-ci, nous avons ouvert avec la participation des femmes au débat politique dans l’espace médiatique. C’est pour essayer ensemble de comprendre pour quoi. Et quand nous le serons, cela nous permettra de mettre en place des programmes d’accompagnement 2021-2022 », a-t-elle dit.



Poursuivant ses propos, le Professeur Fatou SOW SARR, a aussi plaidé pour la place des femmes dans la gouvernance politique au sein des partis politiques. Elle a précisé qu’une étude a été réalisée pour essayer de comprendre la faiblesse du leadership féminin dans l’espace politique.



Ce projet sera mis en œuvre dans 8 pays africains : le Botswana, la Côte d’Ivoire, l’Eswatini, le Kenya, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Tanzanie et le Zimbabwe. Ce programme initié par la coopération suédoise, est développé au Sénégal, en Côte d’Ivoire et en RDC par l’IFAN.