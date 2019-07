Ferdinand Coly explique pourquoi Aliou Cissé doit quitter le banc de l'équipe nationale

L’équipe nationale de football A du Sénégal a besoin d’être régénérée avec du sang neuf, notamment à certains postes, en vue des échéances de 2021, estime l’ancien arrière droit des "Lions" Ferdinand Coly.

"Les échéances vont vite arriver, mais malgré tout il faudra du sang neuf", a confié Coly .



Ferdinand Coly n'a également pas manqué de conseiller à Aliou Cissé de céder sa place de sélectionneur du Sénégal. Ce qui, selon lui, devrait lui permettre de partir par la grande porte.



"C'est un conseil personnel et je pense qu'il a réussi quelque chose de plutôt positif avec cette finale de la CAN 2019", a déclaré l'ancien arrière droit des Lions à l'APS, en marge de l'émission Sports 2S (sur la 2STV) consacrée au bilan de la 32-ème édition de la Coupe d'Afrique des nations.



"Aliou Cissé a réussi une belle Coupe du monde (2018) en dépit de l'élimination au premier tour et surtout une finale de CAN et je préfère le voir sortir par la grande porte. C'est tout juste mon avis mais à lui de voir ce qu'il a envie de faire, parce qu'une finale de CAN, ça n'arrive pas tous les jours en dépit de la frustration d'être passé à côté d'un titre continental", a-t-il ajouté.