Fête de Eid el Fitr, 4 avril, hivernage : les directives du Président Diomaye

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye à présidé ce mercredi la traditionnelle réunion du gouvernement. Dans ses propos, le Chef de l’Eta a donné des directives aux ministres concernés pour une bonne tenue des évènements à venir, notamment la fête de l’Eid el Fitr, de la commémoration de l’indépendance et l’anticipation de l’hivernage qui s’annonce. Relativement à la fête de l’Eid al Fitr (Korité) qui marque la fin du mois béni de Ramadan, le chef de l'État a demandé au gouvernement notamment aux ministres en charge de l’Intérieur, des Forces armées, des Transports terrestres et aériens, du Commerce et des Transports maritimes, de prendre toutes les dispositions adéquates en vue de l’approvisionnement correct des marchés, ainsi que du bon déroulement des célébrations de la fête de Korité sur l’ensemble du territoire national.



Dans l'optique de la préparation de l'hivernage, des mesures urgentes sont annoncées. Curage préventif des ouvrages, finalisation des projets dans les zones sensibles comme Keur Massar, Parcelles, Assainies et Touba. Il a demandé au Premier ministre de tenir, courant avril 2025, un Conseil interministériel sur la prévention des inondations et de relancer les actions de terrain du Comité national de Prévention des Inondations.



Le président de la République veut une anticipation, une préparation minutieuse et une organisation à toute épreuve. Il a demandé au Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de prendre toutes les dispositions requises pour engager, sans délai, les opérations pré- hivernage sur l’étendue du territoire national. Le Chef de l’Etat a souligné l’urgence d’accorder une attention particulière à la finalisation des travaux prévus dans les projets et programmes de lutte contre les inondations.



À l'approche du 65e anniversaire de l'indépendance, le président de la République invite le gouvernement à mettre en œuvre un programme national pour attribuer aux infrastructures routières et espaces publics des noms en phase avec l'histoire et les valeurs sénégalaises. Il a rappelé au Gouvernement, que les infrastructures routières, notamment les avenues, boulevards, rues, ainsi que les places et espaces publics de nos villes et communes, doivent représenter des lieux symboliques de l’histoire du Sénégal et de l’Afrique. Ils doivent incarner la perpétuation de la mémoire collective sur les faits et personnalités qui ont marqué la vie de la Nation, ainsi que l’intégration et l’unité du continent.