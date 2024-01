Finale phase départementale de Goudiry : Djimo Souaré, appelle les jeunes à relever le défi du développement

La commune de Goudiry a abrité ce weekend la finale des phases départementales de l’ODCAV. Cette fête de la jeunesse a été placée sous la présidence du Président du Conseil départemental, par ailleurs coordonnateur national du PRODAC, Djimo Souaré.



A l’endroit des jeunes lance-t-il, « nous prions que la jeunesse de Goudiry continue sur cette lancée. Et qu’à travers le sport qu’on puisse nouer des relations pouvant nous mener à relever les défis du développement ». A son appel à l’unité, les jeunes du plus vaste département du Sénégal, ont trouvé un écho favorable. Venus en masse assister à cette fête de la jeunesse, nombreux étaient les jeunes qui ont tenu à témoigner de leur soutien à leur président de Conseil départemental.

Youssouf Sy, président de l’ODCAV de Goudiry a souligné la communion dans laquelle les jeunes du département ont répondu à cet appel. « Nous nous réjouissons de la mobilisation de tout le département pour donner un aspect festif à cet évènement. Et par la même occasion de je tiens à remercier, le parrain Djimo Souaré, président du Conseil départemental de Goudiry, par ailleurs coordonnateur national du PRODAC », a expliqué Monsieur Sy.

De plus, poursuit Monsieur Souaré, « nous sommes très heureux de participer à cette fête de la jeunesse. Les phases départementales sont très importantes pour la jeunesse. C’est un moment de communion où la jeunesse du département se retrouve autour du sport. Depuis dix ans nous parrainons les phases départementales. C’est le moment aussi de remercier l’ODCAV et la jeunesse de Goudiry ».

Cette finale opposait l’Asc Réveil de Goudiry et l’Asc Athlético de Bala. Finalement l’équipe de Goudiry l’a remporté sur celle de Bala.

Le président du Conseil département a saisi ce moment, pour souhaiter une bonne chance à l’équipe nationale du Sénégal qui affronte, ce lundi la Gambie. Lions et scorpions vont disputer leur match d’ouverture de la CAN 2023 à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire.



Babou Diallo

