Fleuve Gambie : le Ministère de l'hydraulique met en garde contre des risques de débordement

Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, dans un communiqué informe "avoir constaté, ce lundi 30 septembre 2024, une montée subite et fulgurante du niveau de l’eau". Le communiqué qui date de ce lundi 30 entre dans le cadre du suivi de la situation hydrologique du fleuve Gambie. "À 16 heures, le niveau a atteint 11 m à Gouloumbou et 12,63 m à Simenti, soit respectivement à 1 m et 37 cm des cotes d’alerte", informe le communiqué du ministère de tutelle.



Au regard de cette situation, fait savoir la source, "des risques de débordement du fleuve sont à craindre, notamment dans les zones basses". A cet effet, "les populations riveraines ainsi que les porteurs d’activités le long des berges sont invités à faire preuve d’une vigilance maximale", a prié le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.