Fleuve du Falémé : 17 sites d'orpaillages et six entreprises d'exploitation minière suspendues pour non respect du décret interdisant les activités

Suite à la décision des autorités d'arrêter et de suspendre la délivraison de permis d'exploitation le long du fleuve du Sénégal, les forces de défenses de sécurité font le suivi pour faire respecter cette décision. C'est une action coordonnée entre différentes démembrements des forces de défenses et de sécurité, parmi lesquelles la Zone militaire N°4, Gendarmerie nationale et les parcs nationaux. Ces opérations ont eu lieu entre le 14 et le 30 septembre 2024 et ont permis de démanteler " 17 sites d'orpaillage clandestins démantelés, six entreprises d'exploitation minière suspendues pour non respects du décret interdisant les activités le long de la FALEME".



Les forces de défenses et de sécurité vont poursuivre ces opérations en vue de " poursuivre et intensifier ces opérations qui visent à renforcer la sécurité aux frontières et soutenir les populations dans ces zones difficiles d'accès", d'après un post de la Direction de l'Information et des Relations publiques des Armées (DIRPA).