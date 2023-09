Foncier au Sénégal : « si les terres sont cédées aux investisseurs étrangers, on atteindra pas l'autosuffisance alimentaire », selon Amadou Kanouté

La sensibilisation sur les questions foncières au Sénégal « montre des signes encourageants de progrès ». D'après Amadou Kanouté, le Directeur Exécutif de Citoyenneté, les Consommateurs et le Développement (CICODEV) Afrique, les cultivateurs se mobilisent et luttent ensemble pour faire valoir leurs droits et résoudre les litiges fonciers auxquels ils sont confrontés. Une meilleure compréhension de leurs droits fonciers est en train d'émerger au sein de la communauté agricole. Cependant, malgré ces avancées, des préoccupations subsistent. La CICODEV avait soumis un document en 2017 appelant « à un partage équitable des terres pour les personnes à faibles revenus, adressé au Président de la République par le biais d'une commission de réforme foncière ». Jusqu'à présent, il n'y a eu ni action ni communication significative sur cette question.

Il est important de noter que 70 % de la population sénégalaise dépend de l'agriculture pour sa subsistance. À en croire Amadou Kanouté, Directeur Exécutif de la Cicodev, si les terres sont cédées à des investisseurs étrangers qui exportent les récoltes hors du pays, on atteindra jamais l'autosuffisance alimentaire du Sénégal.

Ndeye Fatou Touré

