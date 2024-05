Foncier de la nouvelle ville de Thiès : Les premiers noms dévoilés (Enquête E-média)

Lors de sa visite à Mbour 4, le Président Faye a exprimé son indignation en découvrant la présence de noms d'hommes politiques sur cette étendue de terrain. Cependant, cette problématique était davantage présente à Nouvelle Ville de Thiès-Fandène-Notto-Keur Mousseu. Là-bas, c'était le ministère de l'Urbanisme et le Directeur des Domaines qui se chargeaient de la répartition des terres. Contrairement à Mbour 4, les allocations de terres se faisaient en hectares.



"Il est inconcevable, au nom de la justice sociale, et du droit de chaque citoyen à un logement décent, de voir un Thiessois, sans mérite particulier, recevoir 13 hectares tandis que la Ville n'en dispose que de 3. Il est inacceptable que cette personne se sente à l'aise en regardant ses concitoyens et même en leur demandant leur soutien pour diriger cette ville. Croyez-moi, cela ne restera pas impuni," déclara Bassirou Diomaye Faye, aiguisant ainsi la curiosité générale. Qui était donc ce politicien de Thiès ? Bés bi a enquêté et a découvert les noms de personnalités politiques influentes, d'hommes d'affaires, de leaders religieux et d'autres encore.





Pour commencer, Diomaye Faye faisait référence à Idrissa Seck, détenteur du TFNKM/27, avec une parcelle de 13 hectares dans la zone Zac. Ensuite, on retrouve Pape Diop avec le TFNKM/26, couvrant une superficie de 10 hectares dans la même zone, suivi d'Abdou Mbow, avec à la fois le TFNKM/117 d'un hectare et le TFNKM/170 d'une superficie d'un hectare également.