Fonction publique: Budgets, recrutements, conventions… Tout doit passer par la validation des comités ministériels, selon Bassirou Diomaye Faye

Le Président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé l'importance de la bonne gouvernance et de la transparence au sein de la Fonction publique. Dans son discours prononcé lors de la Conférence des Administrateurs et Managers Publics (CAMP), tenue ce lundi 20 janvier 2025 au CICAD, il a souligné les principes fondamentaux qui doivent guider l’administration publique, tout en appelant à un renforcement des mécanismes de contrôle et de responsabilité.



Le Président a ainsi rappelé trois principes directeurs essentiels : "le respect de la hiérarchie, la primauté de l’intérêt général et la solidarité gouvernementale. "Il a insisté sur le fait que le respect des membres du gouvernement est primordial, en les qualifiant d'acteurs institutionnels collégiaux et solidaires, responsables devant le Président de la République et l'Assemblée nationale. "Ces principes sont les fondements mêmes de la gestion publique et doivent guider chaque action dans le respect absolu des prérogatives et responsabilités définies par la Constitution", a-t-il ajouté.



En ce qui concerne la structure de l’administration, Bassirou Diomaye Faye a précisé que "les dirigeants des administrations centrales et des entités du secteur parapublic relèvent directement de l’autorité du Premier ministre, chef de l'administration".



Le chef de l'Etat a souligné que toute décision majeure, qu'il s'agisse de "recrutements, de budgétisation ou de contrats, doit être validée par les comités ministériels et interministériels compétents". Cette rigueur, selon le Président, est un "impératif pour garantir une gouvernance saine et transparente".



Dans cette optique, Bassirou Diomaye Faye a évoqué l’adoption prochaine de nouvelles lois sur la transparence. "Ces lois auront pour objectif d’améliorer durablement la gouvernance publique en renforçant les mécanismes de contrôle et en garantissant la transparence dans la gestion des ressources publiques", a-t-il déclaré, réaffirmant son soutien total au Premier ministre et à l’ensemble du gouvernement.



"À cet égard, je renouvelle ma totale confiance et mon soutien indéfectible au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement."



Ce discours s'inscrit dans la continuité des réformes entreprises par le gouvernement pour améliorer la gestion des affaires publiques, assurer une meilleure coordination entre les différents ministères et renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions.