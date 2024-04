Fonction publique locale​ : Aminata Mbengue Ndiaye dirige l’audition de la Direction des Collectivités territoriales et de la Direction générale

Le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) a repris les travaux de sa deuxième session ordinaire de l’année 2024 portant sur le thème : « Fonction publique locale : enjeux et perspectives pour une meilleure gouvernance territoriale ». L’audition a été présidée par Aminata Mbengue Ndiaye présidente du Haut Conseil des Collectivités territoriales.



« J’ai présidé, ce lundi 29 avril l’audition de la Direction des Collectivités territoriales et de la Direction générale du Centre national de la Fonction publique locale et de la Formation (CNFPLF). J’ai profité de cette occasion pour adresser mes félicitations les plus sincères et les plus chaleureuses à notre nouveau président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, pour son élection à la magistrature suprême. Je lui souhaite un éclatant succès dans cette très haute mission au service de l’Etat et de lui assurer de notre soutien et franche, collaboration », a déclaré Aminata Mbengue Ndiaye.



Selon elle, le parcours et les qualités humaines du Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye seront, « le gage d’un rayonnement continu de notre cher Sénégal ». Par ailleurs, Aminata Mbengue Ndiaye a félicité « le nouveau gouvernement et encourage les ministres et leur souhaite une bonne réussite afin d’aider à matérialiser la vision de Monsieur le président de la République ».