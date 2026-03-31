Football : La Suède et la Turquie valident les derniers tickets européens pour le Mondial

Le dénouement des barrages de la zone Europe a rendu son verdict ce mardi 31 mars 2026. La Suède et la Turquie ont officiellement validé leur qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2026, au détriment de la Pologne et du Kosovo.







À Stockholm, le choc entre la Suède et la Pologne a tenu toutes ses promesses dans une rencontre spectaculaire (3-2). Alors que les coéquipiers de Robert Lewandowski espéraient arracher les prolongations, c'est l'incontournable Viktor Gyökeres qui a délivré le stade à la 88e minute. En inscrivant le troisième but suédois, l'attaquant en forme du moment a définitivement scellé le sort des Polonais, envoyant les Scandinaves au prochain Mondial.







De son côté, la Turquie a assuré l'essentiel face au Kosovo (1-0). Dans une rencontre plus fermée, les Turcs ont trouvé la faille au retour des vestiaires grâce à une réalisation de Kerem Aktürkoğlu à la 53e minute. Solide défensivement jusqu'au coup de sifflet final, la sélection turque retrouve ainsi le gotha du football mondial, provoquant l'euphorie de ses supporters.

