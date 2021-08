Football: Lionel Messi à Paris pour signer avec le PSG

Le monde entier a les yeux rivés sur la capitale française. Il y avait la Tour Eiffel. Désormais, on viendra voir la Dame de fer et Messi ! La puissance financière de la société Qatar Sports Investments et l'allègement des règles du fair-play financier de l'UEFA ont rendu possible cette opération. Selon le journal L'Équipe, la star argentine devrait signer pour deux années, plus une en option, dans le club de la capitale.



Lionel Messi a atterri à 15h29 au Bourget où des vans noirs l'attendaient pour l'emmener au siège du PSG afin de finaliser son contrat. Devant les caméras du monde entier, l’Argentin a tout de même pris quelques instants pour saluer le public qui avait fait le déplacement. Certains attendaient depuis trois jours, dans l’espoir d’apercevoir l’ancienne star du FC Barcelone devenu désormais Parisien devant des yeux incrédules.



« Ce serait le meilleur joueur du monde dans notre championnat, cela ferait beaucoup de bien à la L1, vraiment. Tous les regards du monde entier seraient rivés sur le championnat. Si Leo vient, on lui souhaite d'être heureux, de profiter de ce championnat différent. Pour nous, ce serait une motivation en plus. Le foot français a beaucoup grandi ces dernières années », disait Jorge Sampaoli, entraîneur de l'OM et ancien sélectionneur de l'Argentine entre 2017 et 2018, avant l’officialisation de la star argentine au Paris Saint-Germain.



Il y a encore une semaine, absolument personne dans la planète foot n’imaginait un tel scénario. D'autant que le Barça était persuadé d'avoir trouvé un accord avec sa star. « Quand un cadeau du ciel comme Messi te tombe dessus, tu ouvres les bras et tu dis merci », raconte avec enthousiasme, dans Le Parisien, Ludovic Giuly, ancien du Barça et du PSG, qui a assisté aux premiers dribbles professionnels de l’Argentin.



Une rock star à Paris

À 34 ans, après plus de 900 matches et 17 saisons en professionnel, l’arrivée de Messi à Paris, et dans le championnat de France, restera dans l’histoire du foot comme une parenthèse enchantée dans un été maussade pour les supporteurs parisiens.

Accolade entre la star du Barça, Lionel Messi, et son compatriote argentin du PSG, Angel Di Maria, à l'issue du match de Ligue des champions à Paris, le 10 mars 2021. FRANCK FIFE AFP/Archives

Aux côtés de son ami Angel Di Maria



À Paris, Messi retrouvera le Brésilien Neymar, côtoyé pendant quatre ans à Barcelone entre 2013 et 2017. Tous les deux ont fini par nouer une profonde complicité même si l'Argentin voyait en Neymar un jeune rival au moment où l'ancien joueur de Santos débarquait dans la capitale catalane, annoncé comme le futur génie du ballon rond et même digne successeur de Pelé.



Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de l'histoire, Messi – 151 sélections et 76 buts avec l'Albiceleste –, va aussi côtoyer un autre proche, Angel Di Maria, originaire comme lui de Rosario, en Argentine.



Ils partagent tous les deux une longue histoire en sélection, où ils sont partenaires depuis quatorze ans. Les deux compatriotes ont vécu beaucoup de moments ensemble, entre tristesse et sourires, comme les défaites en finale du Mondial 2014 au Brésil et des Copa America 2015 et 2016. Les bons moments resteront pour eux la médaille d'or aux JO 2008 à Pékin, et la dernière victoire en Copa America 2021 au Brésil. De quoi sécher les larmes de son départ de Barcelone.