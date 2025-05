Football : Pape Matar Sarr rentre dans l’histoire en remportant la Ligue Europa avec Tottenham

Le milieu de terrain sénégalais Pape Matar Sarr a été décisif ce mercredi 21 mai, contribuant à la victoire de Tottenham face à Manchester United (1-0) en finale de la Ligue Europa. Dans un match intense disputé au stade San Mamés de Bilbao, son centre a provoqué le but victorieux des Spurs, leur permettant de soulever le trophée pour la troisième fois de leur histoire.



L’action décisive est venue d’un centre de Sarr, maladroitement manqué par Brennan Johnson. Le ballon a ensuite rebondi sur Luke Shaw avant de revenir vers le Gallois, qui n’a eu qu’à pousser le cuir dans les filets presque vides de Manchester. Ce but a scellé le destin de la finale et offert à Tottenham un titre salvateur après une saison compliquée.



Grâce à cette victoire, les Spurs se qualifient pour la prochaine Ligue des champions, tandis que Pape Matar Sarr entre dans l’histoire en devenant le premier footballeur sénégalais à remporter la Ligue Europa.