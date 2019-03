Formation des jeunes aux metiers visuels : le réalisateur Papis Niang lance le projet "Full Art Académie "

Avec son label "Art bi Management", le

réalisateur Papis Niang s'est révélé parmi les meileurs réalisateurs du monde culturel. Ainsi à l'orée du dixième anniversaire de son label, le créateur se projette sur un horizon plus large pour la formation aux techniques de la prise de vue, le son, le montage, bref aux différentes métiers du cinéma.



" Étant jeune et dirigeant, on s'est dit pourquoi ne pas travailler pour le développement du métier de visuel et dans le cinéma. Comme la demande elle est forte, c'est la raison pour laquelle, on a pensé à créer un centre de formation dénommé "Full Art Academie", déclaré t-il.



A l'en croire, ce projet sera une opportunité pour les jeunes Sénégalais et africains désireux d'embrasser une carrière dans les métiers de l'audiovisuel et du cinéma : de bénéficier d’une formation de qualité.



Et comme la musique et le cinéma vont de pair, le Label « Art bi management » qui œuvre pour la musique et l'audiovisuel au Sénégal parraine son projet à l'Osacar de la musique de Black Panther (2019) Baba Maal. " La musique a toujours accompagné le Cinéma. De part sa voix , l'artiste Baba Maal a toujours accompagné le cinéma avec succès. Et aujourdhui au nom de la jeunesse sénégalaise, nous lui disons merci. Car, il est un model pour la musique sénégalaise et pour le Cinéma africain", soutient le réalisateur Papis Niang qui compte à son actif plus de 5000 vidéos (clips, films documentaires, téléfilms, reportages et spots publicitaires.)



Parrain du centre Full Art Académie, Baaba Maal dit être très fier de cette marque de reconnaissance du réalisateur Papis Niang. Pour lui, " l'Afrique n'a rien à envier au reste du monde en termes de cinéma et le film Black Panther en est une parfaite illustration. Toutefois, il déplore le manque de formation des jeunes cinéastes africains pour se hisser au standard international.