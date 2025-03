Fraicheur : l’ANACIM annonce une baisse des températures allant du dimanche au mercredi 5 mars 2025

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a annoncé une baisse significative des températures sur une grande partie du Sénégal, du dimanche 2 mars et jusqu’à mercredi 5.



D’après Cheikh Ahmed Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l’Anacim, rapporte l’Aps, cette vague de fraîcheur sera particulièrement ressentie dans les régions du nord, notamment Saint-Louis, Matam, Louga et Podor. Les zones du centre et de l’ouest du pays, incluant Diourbel, Mbour, Thiès, Fatick et Dakar, connaîtront également une diminution des températures.



A cet effet, les populations sont invitées à prendre les précautions nécessaires face à cette baisse, qui pourrait être plus marquée en journée. Cette situation météorologique s’inscrit dans la variabilité climatique habituelle de la saison, mais pourrait impacter certaines activités, notamment agricoles et maritimes.



L’Anacim recommande donc vigilance et adaptation, notamment pour les personnes vulnérables, telles que les enfants et les personnes âgées, plus sensibles aux variations brusques de température.