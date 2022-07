Français Mankabou, élément supposé de la « Force spéciale » est décédé à l'hôpital Principal

François Mankabou, l’un des hommes de la « Force spéciale », accusé de faire partie d’un complot contre l’autorité de l’Etat, est décédé mercredi dans la soirée à l’hôpital de Dakar. Joints par PressAfrik, des membres de sa famille ont confirmé l’information donnée par Kéwoulo.



Mankabou avait été arrêté le 17 juin dernier lors de la manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi. Accusé de “participation à un mouvement insurrectionnel” et “d’atteinte à la sureté de l’Etat”, l’ancien garde du corps de l’ex-ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, est mort vers 23h00 dans les services des soins intensifs de l’hôpital Principal de Dakar.



Pour l’heure, sa famille dit ne pas connaitre grand-chose sur les raisons ni sur les circonstances de son décès. « Nous avons juste été informés de son décès hier soir à l’hôpital Principal. Nous attendons l’autopsie pour en savoir plus », a confié à PressAfrik, un proche du défunt.



Il n’a été ni inculpé ni placé sous mandat de dépôt comme les autres membres. Il était hospitalisé à l’Hôpital Principal où il a été conduit après avoir subi des blessures au cours de sa garde à vue, selon son avocat Me Amadou Diallo, Directeur d’Amnesty Sénégal.